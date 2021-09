3. Liga: Türkgücü München – Borussia Dortmund II, 2:1 (1:0)

Kurz vor der Pause traf Alexander Sorge nach Vorarbeit von Sercan Sararer-Osuna für Türkgücü München (41.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Das 2:0 führte Philip Türpitz herbei, als er nach Vorlage von Sararer-Osuna zugunsten von Türkgücü traf (68.). Wenige Minuten später verkürzte der BVB II auf 1:2 (88.). Am Schluss siegte Türkgücü gegen Dortmund II.