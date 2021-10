3. Liga: 1. FC Magdeburg – Türkgücü München (Montag, 19:00 Uhr)

Türkgücü München zeigt in der Offensive mit 13 geschossenen Toren große Qualität. In der Abwehr, die 13 Gegentreffer kassierte, gibt es indes Steigerungspotential. In der Fremde sammelten die Gäste erst fünf Zähler. Vier Erfolge, drei Unentschieden sowie drei Pleiten stehen aktuell für Türkgücü zu Buche.