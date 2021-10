3. Liga: Borussia Dortmund II – Würzburger Kickers, 2:0 (2:0)

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der BVB II im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz. An der Abwehr von Dortmund II ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste Borussia Dortmund II bislang hinnehmen. Die Saisonbilanz des BVB II sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und zwei Unentschieden büßte Dortmund II lediglich drei Niederlagen ein.