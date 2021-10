3. Liga: Eintracht Braunschweig – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Bei der SV Wehen Wiesbaden ist die Hintermannschaft mit 18 Gegentreffern anfällig, während man in der Offensive durch die Bilanz von 20 Tore zu überzeugen weiß. Die Gäste kamen in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den neunten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.