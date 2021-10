3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – Borussia Dortmund II (Freitag, 19:00 Uhr)

Vikt. Berlin zeigt in der Offensive mit 23 geschossenen Toren große Qualität. In der Abwehr, die 17 Gegentreffer kassierte, gibt es indes Steigerungspotential. Die Bilanz des FC Viktoria 1889 Berlin nach 13 Begegnungen setzt sich aus fünf Erfolgen, drei Remis und fünf Pleiten zusammen. Viktoria kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur einen Punkt in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den achten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.