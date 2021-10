3. Liga: FC Viktoria Köln – Würzburger Kickers, 1:1 (1:1)

Marcel Risse bediente Maximilian Rossmann, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. In der 26. Minute erzielte Marvin Pourié nach einer Vorlage von Ryan-Segon Adigo den Ausgleich. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.