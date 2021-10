3. Liga: Hallescher FC – 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14:00 Uhr)

Hallescher FC hat mit dem 1. FC Saarbrücken eine unangenehme Aufgabe vor sich. Die Gäste sind auf fremden Plätzen noch immer ungeschlagen und belegen in der Auswärtsstatistik den siebten Platz. Beide Mannschaften liegen mit 17 Punkten gleichauf. Aufgrund der Kartenbilanz beider Teams ist ein kampfbetontes Spiel zu erwarten, bei dem die Schiedsrichter alle Hände voll zu tun haben werden. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein. Saarbrücken wie auch Halle haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.