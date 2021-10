3. Liga: SC Verl – TSV Havelse, 5:3 (3:1)

Tobias Fölster brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des TSV Havelse über die Linie (10.). Nach Assist von Kasim Rabihic war es Leandro Putaro, der für den Ausgleich verantwortlich zeichnete (12.). Nach Vorlage von Rabihic ließ Lukas Petkov den zweiten Treffer des SC Verl folgen (15.). Putaro erzielte in der 21. Minute das 3:1, indem er auf Zuspiel von Rabihic vollendete. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Verl. Das 2:3 von Havelse bejubelte Leon Damer (50.). Nach Vorlage von Petkov markierte Oliver Schmitt für den SC Verl das 4:2 (59.). Mit dem zweiten Treffer von Fölster rückte der TSV Havelse wieder ein wenig an Verl heran (64.). Julian Schwermann baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Rabihic zum 5:3 für den SC Verl in den Maschen unterbrachte (71.). Am Schluss schlug Verl Havelse vor eigenem Publikum mit 5:3 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.