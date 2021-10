3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SC Verl, 3:2 (3:1)

Kurz darauf bereitete Enzo Leopold das 1:0 des Sport-Club durch Daniels Ontuzans vor (16.). Jetzt erst recht, dachte sich Lukas Petkov, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (20.). Sascha Risch bediente Yannick Engelhardt, der in der 37. Spielminute zum 2:1 einschoss. Das 3:1 führte Max Rosenfelder herbei, als er nach Vorlage von Julius Mikael Tauriainen zugunsten von Freiburg II traf (41.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Leandro Putaro verkürzte für Verl später in der 59. Minute auf 2:3. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte der Sport-Club Freiburg II gegen den SC Verl.