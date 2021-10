3. Liga: SV Meppen – 1. FC Magdeburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Vor einer wahren Herkulesaufgabe steht Meppen am kommenden Samstag. Schließlich gastiert mit Magdeburg der Primus der 3. Liga. Der SV Meppen gewann das letzte Spiel gegen den MSV Duisburg mit 1:0 und liegt mit 15 Punkten weit oben in der Tabelle. Der 1. FC Magdeburg strich am Montag drei Zähler gegen Türkgücü München ein (4:0).