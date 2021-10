3. Liga: TSV Havelse – Eintracht Braunschweig, 0:4 (0:1)

Jomaine Consbruch brachte Braunschweig in der 25. Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 51. Minute schickte der Referee Yannik Jaeschke vom TSV Havelse mit Rot vom Platz. Für das 2:0 von Braunschweig zeichnete Schultz verantwortlich (66.). Lauberbach brachte Braunschweig in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (68.). Eintracht Braunschweig gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (88.). Am Schluss gewann Braunschweig gegen den TSV Havelse.