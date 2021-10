3. Liga: Verl feiert 5:3-Sieg gegen Schlusslicht Havelse

Tobias Fölster brachte Havelse zunächst in Führung (10.). Doch Verl drehte die Partie in nicht einmal zehn Minuten durch die Tore von Leandro Putaro (12., 21.) und Lukas Petkov (15.). Leon Damer (50.) und Fölster (65.) gelangen in der zweiten Halbzeit die zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für den TSV.