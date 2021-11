3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FC Viktoria 1889 Berlin, 2:0 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Dass Saarbrücken in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Tobias Jänicke, der in der 79. Minute zur Stelle war. Saarbrücken erzielte in der 85. Minute das 2:0. Am Ende behielt Saarbrücken gegen Viktoria die Oberhand.