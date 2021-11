3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FC Viktoria 1889 Berlin (Samstag, 14:00 Uhr)

Der Defensivverbund von Vikt. Berlin präsentiert sich noch nicht sattelfest und so kassierte man bisher 20 Gegentreffer. Dagegen läuft es in der Offensive mit 26 geschossenen Toren bereits rund. In der Fremde bleibt der große Erfolg weiterhin aus: Bisher holten die Gäste auswärts nur sechs Zähler. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der FC Viktoria 1889 Berlin in den vergangenen fünf Spielen.