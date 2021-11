3. Liga: MSV Duisburg – FC Viktoria 1889 Berlin, 1:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Kolja Pusch bediente Aziz Bouhaddouz, der in der 52. Spielminute zum 1:0 einschoss. Der Referee schickte Patrick Kapp von Vikt. Berlin mit glatt Rot vom Feld (55.). In Minute 56 der nächste Rückschlag für die Gäste: Christoph Menz sieht den zweiten gelben Karton. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Viktoria 1889 Berlin aus.