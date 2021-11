3. Liga: MSV Duisburg – SV Waldhof Mannheim, 1:3 (1:2)

Der SV Waldhof Mannheim holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Waldhof im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. An der Abwehr von Mannheim ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 16 Gegentreffer musste der SV Waldhof Mannheim bislang hinnehmen. Nur dreimal gab sich Waldhof bisher geschlagen.