3. Liga: Osnabrück rückt an FCM heran - Volles Haus in Saarbrücken

Der VfL Osnabrück ist am 15. Spieltag der 3. Fußball-Liga an Tabellenführer 1. FC Magdeburg herangerückt. Die Niedersachsen gewannen 3:1 (1:1) gegen 1860 München und haben nur noch einen Zähler Rückstand auf den FCM, der am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) Heimrecht gegen den SC Verl besitzt.