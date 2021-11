3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FSV Zwickau, 2:2 (1:1)

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von Wiesbaden. Auf heimischem Rasen schnitt die Heimmannschaft jedenfalls ziemlich schwach ab (1-3-3). Nach 15 gespielten Runden gehen bereits 22 Punkte auf das Konto der SV Wehen Wiesbaden und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden siebten Platz. Vom Glück verfolgt war Wiesbaden in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.