3. Liga: TSV 1860 München – MSV Duisburg, 2:1 (1:1)

Moritz Stoppelkamp bediente Aziz Bouhaddouz, der in der zehnten Spielminute zum 1:0 einschoss. Die Zebras bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Phillipp Steinhart für den Ausgleich sorgte (16.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Sascha Mölders stellte die Weichen für den TSV 1860 München auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. In den 90 Minuten war die Heimmannschaft im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Duisburg und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.