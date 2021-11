3. Liga: TSV Havelse – Hallescher FC (Freitag, 19:00 Uhr)

Der TSV Havelse muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Daheim hat Havelse die Form noch nicht gefunden: Die drei Punkte aus sieben Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. Gegenwärtig rangiert der Gastgeber auf Platz 20, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des TSV Havelse ist deutlich zu hoch. 32 Gegentreffer – kein Team der 3. Liga fing sich bislang mehr Tore ein. Nach 14 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden von Havelse insgesamt durchschnittlich: zwei Siege, zwei Unentschieden und zehn Niederlagen. Kein einziger Sieg in den letzten vier Spielen! Der TSV Havelse kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.