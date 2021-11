3. Liga: TSV Havelse – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Havelse muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Daheim hat der TSV Havelse die Form noch nicht gefunden: Die sechs Punkte aus acht Partien sind eine verbesserungswürdige Bilanz. Die Heimmannschaft steht aktuell auf Position 20 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Havelse ist deutlich zu hoch. 35 Gegentreffer – kein Team der 3. Liga fing sich bislang mehr Tore ein. Der bisherige Ertrag des TSV Havelse in Zahlen ausgedrückt: drei Siege, zwei Unentschieden und elf Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Havelse in den vergangenen fünf Spielen.