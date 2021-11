3. Liga: Türkgücü München – FSV Zwickau, 2:2 (1:1)

Für das erste Tor der Gäste war Johan Gomez verantwortlich, der in der 31. Minute das 1:0 besorgte. Kurz vor der Pause traf Sercan Sararer nach Vorarbeit von Andrew Irving für Türkgücü (43.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Yannik Moker bediente Gomez, der in der 53. Spielminute zum 2:1 einschoss. Kurz vor Ende der Partie war es Maximilian Reinthaler, der Türkgücü München rettete und den Ausgleich markierte (88.). Am Schluss sicherte sich Türkgücü gegen Zwickau einen Zähler.