3. Liga: Türkgücü München – FSV Zwickau (Montag, 19:00 Uhr)

Türkgücü trifft am Montag mit dem FSV Zwickau auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Türkgücü München musste sich am letzten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig mit 0:2 geschlagen geben. Zwickau siegte im letzten Spiel und hat nun 21 Punkte auf dem Konto.