3. Liga: VfL Osnabrück – TSV 1860 München, 3:1 (1:1)

Yannick Deichmann bediente Stefan Lex, der in der 24. Spielminute zum 1:0 einschoss. Eine Vorlage von Sebastian Klaas erreichte Ba-Muaka Simakala, der zum Ausgleich traf (39.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nach Vorlage von Aaron Opoku ließ Simakala den zweiten Treffer des VfL Osnabrück folgen (48.). Der VfL Osnabrück erzielte in der 85. Minute das 3:1. Am Schluss gewann Osnabrück gegen 1860.