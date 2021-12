3. Liga: Borussia Dortmund II – FSV Zwickau (Samstag, 14:00 Uhr)

Der FSV Zwickau will nach vier Spielen ohne Sieg bei der Zweitvertretung des BVB endlich wieder einen Erfolg landen. Die achte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Dortmund II gegen den TSV 1860 München. Zwickau kam zuletzt gegen den 1. FC Magdeburg zu einem 1:1-Unentschieden. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Borussia Dortmund II denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.