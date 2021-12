3. Liga: FSV Zwickau – 1. FC Magdeburg, 1:1 (0:1)

Jason Ceka bediente Jan-Luca Schuler, der in der siebten Spielminute zum 1:0 einschoss. Magdeburg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für den späten Ausgleich war Korbinian Burger verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Am Ende trennten sich der FSV Zwickau und der 1. FC Magdeburg schiedlich-friedlich.