3. Liga: Türkgücü München – 1. FC Kaiserslautern (Freitag, 19:00 Uhr)

Trumpft Türkgücü München auch diesmal wieder mit Heimstärke (4-2-2) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall FCK (3-2-4) eingeräumt. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Türkgücü schafft es mit 20 Zählern derzeit nur auf Platz 16, während Lautern neun Punkte mehr vorweist und damit den sechsten Rang einnimmt. Mit acht Siegen gewann der 1. FC Kaiserslautern genauso häufig, wie Türkgücü München in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.