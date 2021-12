3. Liga: Türkgücü München – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Gegen Türkgücü soll Verl das gelingen, was den Gästen in den letzten sieben Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Am letzten Spieltag kassierte Türkgücü München die neunte Saisonniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zwar blieb der SC Verl nun seit sieben Partien ohne Sieg, aber gegen den MSV Duisburg trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 2:2-Remis. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 0:0 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?