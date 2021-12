Hartwig lobt Spielabbruch von Duisburg: „Hervorragende Entscheidung“

Frankfurt am Main (SID) - Jimmy Hartwig hat das Verhalten des Schiedsrichters und der Mannschaften rund um den Rassismus-Eklat um Aaron Opoku in höchsten Tönen gelobt. „Ich habe die Entscheidung des Schiedsrichters hervorragend gefunden, dass er das Spiel abgebrochen hat“, sagte der Integrationsbotschafter des Deutschen Fußball-Bundes dem SID: „Auch dass die Verantwortlichen gleich zugestimmt haben, dass es so nicht mehr weitergeht, dass man Leute beleidigt und mit übelsten Schimpfrufen die Menschenwürde infrage stellt.“