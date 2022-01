3. Liga: Borussia Dortmund II – Sport-Club Freiburg II (Freitag, 19:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat der Sport-Club Freiburg II noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst acht Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz zwölf, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Insbesondere an vorderster Front kommt Freiburg II nicht zur Entfaltung, sodass nur 17 erzielte Treffer auf das Konto des Sport-Club gehen. Der Sport-Club Freiburg II holte aus den bisherigen Partien sieben Siege, fünf Remis und neun Niederlagen.