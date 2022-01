3. Liga: FC Würzburger Kickers – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Kickers konnten in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit Waldhof kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Würzburg ernüchternd. Gegen den SC Verl kassierte man eine 0:2-Niederlage. Zuletzt musste sich Mannheim geschlagen geben, als man gegen Borussia Dortmund II die fünfte Saisonniederlage kassierte. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 1:1.