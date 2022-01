3. Liga: Hallescher FC – FC Viktoria 1889 Berlin (Dienstag, 19:00 Uhr)

Nach zuletzt sieben Partien ohne Sieg soll die Formkurve von Halle am Dienstag gegen Viktoria wieder nach oben zeigen. Am letzten Spieltag kassierte Hallescher FC die neunte Saisonniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Vikt. Berlin erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:2 als Verlierer im Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern hervor. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Halle siegte knapp mit 1:0.