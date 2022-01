3. Liga: Hallescher FC – Türkgücü München (Samstag, 14:00 Uhr)

Gegen Hallescher FC soll Türkgücü München das gelingen, was dem Gast in den letzten acht Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Beim SV Meppen gab es für Halle am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:4-Niederlage. Das letzte Ligaspiel endete für Türkgücü mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den SC Verl. Das Hinspiel zwischen Türkgücü München und Hallescher FC endete 2:2.