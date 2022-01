3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – VfL Osnabrück (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft die SV Wehen Wiesbaden auf den VfL Osnabrück. Am letzten Spieltag nahm Wiesbaden gegen den TSV 1860 München die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche gewann der VfL Osnabrück gegen den 1. FC Saarbrücken mit 2:1. Damit liegt Osnabrück mit 33 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten der SV Wehen Wiesbaden gegeben.