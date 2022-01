3. Liga: TSV Havelse – MSV Duisburg, 0:1 (0:0)

43 Tore kassierte Havelse bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Der Gastgeber belegt mit 13 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Mit erst 17 erzielten Toren hat der TSV Havelse im Angriff Nachholbedarf. Nun musste sich Havelse schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der TSV Havelse entschied kein einziges der letzten sieben Spiele für sich.