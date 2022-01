3. Liga: TSV Havelse – MSV Duisburg (Freitag, 19:00 Uhr)

Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg brauchen die Zebras mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Freitag, im Spiel gegen Havelse. Gegen den 1. FC Saarbrücken war für den TSV Havelse im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Das letzte Ligaspiel endete für Duisburg mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den VfL Osnabrück. Im Hinspiel hatte der MSV Duisburg für klare Verhältnisse gesorgt und einen 3:0-Sieg verbucht.