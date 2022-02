3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Magdeburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Mit 57 Punkten steht Magdeburg auf dem Platz an der Sonne. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gäste stets gesorgt, mehr Tore als der 1. FC Magdeburg (55) markierte nämlich niemand in der 3. Liga. Nach 25 absolvierten Begegnungen stehen für Magdeburg 18 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen auf dem Konto.