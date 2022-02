3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Verl noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwölf Zählern unterstreicht. Der Gast krebst im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 17. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem des SC Verl zu sein, wie die Kartenbilanz (136-2-0) der vorangegangenen Spiele zeigt. In der Verteidigung von Verl stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die bisherige Ausbeute des SC Verl: fünf Siege, elf Unentschieden und elf Niederlagen. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: Verl kann einfach nicht gewinnen.