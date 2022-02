3. Liga: Eintracht Braunschweig – MSV Duisburg, 2:1 (1:0)

Braunschweig ging durch Jomaine Consbruch in der zwölften Minute in Führung. Komfortabel war die Pausenführung der Gastgeber nicht, aber immerhin ging Eintracht Braunschweig mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Lion Lauberbach war nach Vorlage von Jan-Hendrik Marx dafür verantwortlich, dass Braunschweig zum zweiten Mal im Match jubelte (64.). Kurz darauf traf Tobias Fleckstein in der Nachspielzeit für die Zebras (91.). Vorbereiter war Aziz Bouhaddouz. Schließlich strich Eintracht Braunschweig die Optimalausbeute gegen den Gast ein.