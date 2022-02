3. Liga: Eintracht Braunschweig – Sport-Club Freiburg II (Samstag, 14:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat der Sport-Club Freiburg II noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zehn Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Saison des Sport-Club verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Freiburg II acht Siege, acht Unentschieden und neun Niederlagen verbucht.