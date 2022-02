3. Liga: FC Viktoria Köln – TSV Havelse (Freitag, 19:00 Uhr)

Am kommenden Freitag trifft Viktoria auf Havelse. Letzte Woche gewann der FC Viktoria Köln gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:0. Somit belegt Vikt. Köln mit 33 Punkten den 14. Tabellenplatz. Die 17. Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für den TSV Havelse gegen die FC Würzburger Kickers. Ein Tor hatte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied gemacht. Am Ende hatte Havelse einen knappen 1:0-Sieg gefeiert.