3. Liga: FC Viktoria Köln – VfL Osnabrück (Montag, 19:00 Uhr)

Viktoria will im Spiel gegen Osnabrück nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Die zwölfte Saisonniederlage kassierte Vikt. Köln am letzten Spieltag gegen den FSV Zwickau. Das letzte Ligaspiel endete für den VfL Osnabrück mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Türkgücü München. Im Hinspiel hatte Osnabrück einen 3:0-Heimerfolg gegen den FC Viktoria Köln verbucht.