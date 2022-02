3. Liga: FC Würzburger Kickers – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen Würzburg nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen die Zebras? Beim 1. FC Saarbrücken gab es für die FC Würzburger Kickers am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Duisburg musste sich im vorigen Spiel Borussia Dortmund II mit 1:3 beugen. Im Hinspiel hatte der MSV Duisburg das heimische Publikum beglückt und mit 2:0 gewonnen.