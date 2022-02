3. Liga: Hallescher FC – Türkgücü München, 1:0 (0:0)

Türkgücü holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr Türkgücü München bisher ein. Mit erst 24 erzielten Toren hat Türkgücü im Angriff Nachholbedarf. Fünf Siege, acht Remis und zwölf Niederlagen hat Türkgücü München derzeit auf dem Konto. In sechs ausgetragenen Spielen kam Türkgücü in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.