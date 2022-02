3. Liga: Magdeburg siegt weiter - Spielabsage in Osnabrück

Tabellenführer 1. FC Magdeburg hat am 27. Spieltag der 3. Fußball-Liga einen Arbeitssieg gegen Borussia Dortmund II gelandet. Baris Atik (63., Foulelfmeter) mit seinem 15. Saisontreffer und Franz Pfanne (67.) per Eigentor sorgten für den 2:0 (0:0)-Erfolg der Sachsen-Anhaltiner, die zum 13. Mal in Folge ungeschlagen blieben.