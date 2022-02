3. Liga: MSV Duisburg – Türkgücü München, 2:0 (1:0)

Moritz Stoppelkamp brachte den MSV Duisburg in der 20. Spielminute in Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. Für mehr Beruhigung bei den Zebras sorgte Stoppelkamp, der mit seinem zweiten Tagestreffer nach Vorlage von Aziz Bouhaddouz das 2:0 sicherstellte (55.). Der Unparteiische beendete das Spiel und Türkgücü München steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen Duisburg kam man unter die Räder.