3. Liga: SC Verl – Hallescher FC (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Heimbilanz des SC Verl ist ausbaufähig. Aus zwölf Heimspielen wurden nur zwölf Punkte geholt. Wer den Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 124 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die formschwache Abwehr, die bis dato 47 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Verl in dieser Saison. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der SC Verl in den vergangenen fünf Spielen.