3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FC Viktoria Köln, 1:1 (1:0)

Der Sport-Club erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lars Kehl traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Patrick Kammerbauer. Vikt. Köln glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Freiburg II in die Kabinen. In der 54. Minute erzielte Simon Handle das 1:1 für den FC Viktoria Köln. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der Sport-Club Freiburg II und Viktoria die Punkte teilten.