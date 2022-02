3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Körperlos agierte der SV Meppen in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (122-0-2) bestätigt. Ob sich Freiburg II davon beeindrucken lässt? Der Sport-Club Freiburg II wie auch Meppen haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.