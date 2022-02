3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 14:00 Uhr trifft Wiesbaden auf Saarbrücken. Die neunte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für die SV Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Magdeburg. Der 1. FC Saarbrücken gewann das letzte Spiel gegen die FC Würzburger Kickers mit 2:1 und liegt mit 43 Punkten weit oben in der Tabelle. Gelingt Saarbrücken die Revanche? Im Hinspiel kassierte der Gast eine knappe Niederlage gegen Wiesbaden.